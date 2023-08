Booba dévoile le premier teaser de sa série “Ourika”

Des images d'archives sur le trafic de cannabis, au centre de la série du rappeur.

Teasé depuis 2021, la série créée par Booba se précise. Intitulé "Ourika", le rappeur français la réalise aux cotés de Clément Godart, Clément Gournay et Vincent L’Anthoën et elle sera diffusée sur Prime Video. Sur les réseaux sociaux, celui qui s’est récemment fait unfollow par Christine and the Queens dévoile un mystérieux teaser. Des images d’archives sur le trafic de cannabis, thématique principale de la série. D’après le synopsis, "Ourika" se déroule dans 2005, année de la mort de Zyed et Bouna. "Dans une cité de la banlieue parisienne en proie aux émeutes, la famille Jebli règne en maître sur le trafic de cannabis, peut-on lire. Alors que les quartiers s’embrasent, un grand coup de filet des Stups fait exploser le clan. Driss, le plus jeune fils est contraint de reprendre l’affaire familiale alors qu’il se destinait à une carrière dans la finance. Face à lui, William, un flic de quartier débutant et ambitieux, est déterminé à le faire tomber. Leur ascension parallèle fulgurante va changer leur destin à jamais".

"J'y crois dur comme fer"

Si aucune date n’a été dévoilée, "Ourika" devrait voir le jour au début de l’année 2024 avec 7 épisodes de 52 minutes. Dans une ancienne interview pour C ce soir, Booba se confiait sur son rôle dans la série : "Ce n’est pas un premier rôle, mais comme ça je me fais un rôle façonné, parce que je n’ai pas la prétention d’être acteur ou je ne cherche pas à être DiCaprio. Donc je me fais un petit rôle sur-mesure où je ne parle pas trop, comme ça je ne fais pas d’erreur". En juin dernier, il dévoilait une photo du tournage sur les réseaux : "Je suis passé sur le tournage d'Ourika, j'y ai rencontré une équipe incroyable, des acteurs incroyables, un scénario incroyable, une énergie incroyable. J'y crois dur comme fer", assurait-il. Il ne reste plus qu’à attendre la sortie pour découvrir cette nouvelle corde à l’arc de Booba.