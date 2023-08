Cardi B veut se concentrer sur son album

Ce n'est pas pour nous déplaire !

Cela fait plus de cinq ans que l'on attend un deuxième album de Cardi B et il semblerait enfin que la rappeuse de New-York se remette au charbon. Dans une nouvelle interview accompagnant sa couverture du dernier numéro de Vogue Mexico, Cardi affirme même qu'il sortira "très bientôt". Et pour se concentrer à 100% dessus, elle préfère pour l'instant suspendre les collaborations et prochainement nous dévoiler un nouveau single solo.

"Je ne vais plus sortir de collaborations et je vais bientôt sortir mon prochain single solo. En ce moment, je travaille sur la pochette de mon prochain album car il arrive. Tout le monde me dit de le sortir maintenant, on me l'a dit quand j'ai sorti "WAP" et "Up", mais je leur dit toujours que je n'attendrais pas plus longtemps. Alors restez connectés car il sort très bientôt !"

Il est vrai que depuis la sortie de son premier album "Invasion of Privacy" en avril 2018, Cardi B a uniquement sorti des singles, "Money", "Press", "WAP", "Up", et "Hot Shit" avec Kanye West et Lil Durk. Cinq morceaux tous devenus rapidement des hits et qui à chaque fois nous laissait présager l'arrivée imminente d'un nouvel album, en vain. L'attente de ses fans est telle que Cardi s'était récemment confié sur les raisons de son "retard" lors d'un live sur Instagram.

"J’ai de l’anxiété. Je suis angoissée parce que je sais que je vais devoir partir en tournée juste après avoir sorti mon album. Et je suis angoissée à l’idée de me séparer de mes enfants. [...] J’avais l’habitude d’adorer faire de la musique, mais maintenant faire de la musique est devenu un travail qui me provoque de l’anxiété. Tout le monde ne fait que de critiquer tout ce que je fais. Des fois, vous n’avez juste pas envie de faire quelque chose qui va vous provoquer autant d’anxiété."

Des raisons plus que compréhensibles, en espérant que Cardi parvienne à surmonter tout ça !