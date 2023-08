Booba vs. Maes : le clash prend de grosses proportions

"Faut pas insulter les enfants des gens Georgey. Jamais"

"Je vais t’éteindre". La semaine dernière, les hostilités entre Booba et Maes ont repris de plus belle. Un conflit qui perdure et qui ne fait que s’intensifier. Après le prank autour de son autobiographie, Maes s’en ai pris au Duc de Boulogne, ranimant le feu entre les deux rappeurs. Sur les réseaux sociaux, la goutte d’eau qui a fait déborder le vase a été publiée par Maes. Un extrait d’un nouveau single accompagné d’une vidéo où il chante fièrement les paroles : "Faut une meuf qui twerk comme Patty", entend-on. "Patty", un surnom en référence à Patrica, la mère des enfants de Booba. L’interprète de "Fetty Wap" va même plus loin en mentionnant le nom de son fils : "T’es une sal*pe comme Patty, la mère de tes enfants… au final, Omar c’est un fils de pute non ?"

Il n’en fallait pas plus pour énerver le rappeur français, qui s’est déchaîné : "Faut pas insulter les enfants des gens Georgey. Jamais". Il publie ensuite d’anciennes vidéos de Maes s’en prenant à l’influenceur Aqababe. Des vidéos choquantes où il en vient à le taper et l’insultant tout en filmant le tout. Il a aussi partagé des audios où on l’entend raconter son aventure avec Maeva Ghennam, tout en avouant l’avoir insulté et "mis une tarte". "Je vais t’éteindre" à ensuite publier Booba. Une menace qui pèse de plus en plus dans la balance. Une chose est sûre, les deux rappeurs n’en sont même pas encore à la mi-temps.