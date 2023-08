Damso vers la retraite ?

Une story publiée sur Instagram laisse penser que le rappeur est sur le "départ"...

"On se fait une interview avec mon départ ?" Cette question adressée à Medhi Maïzi et publiée en story par Damso sur son compte Instagram fait jaser les internautes. Depuis 2022 et la publication de son titre "Coeur De Pirate", le rappeur belge se fait discret, apparaissant seulement en collaboration avec d’autres artistes. Il nous a régalé aux côtés de Gazo dans "LA RUE" mais aussi avec son collègue belge Hamza sur "Nocif", mais il est probablement temps pour Damso de faire ses valises et de profiter de la vie.

Depuis la sortie de son dernier album "QALF infinity" en avril 2021, Damso a enchaîné les prouesses et a aussi joué son projet devant plus de 70 000 personnes, après quatre concerts à l’AccorHotel Arena de Paris. Mais les rumeurs courent depuis déjà quelques temps : l’interprète de "Macarena" voudrait s’accorder une pause. Une longue pause à la date de fin très précise si l’on croit les théories concernant la date affichée en photo de profil : 30 mai 2025. Après l’achat de son camping-car, un rêve qu’il entretient depuis quelques temps, tout est mis en oeuvre pour Damso afin de se retirer tranquillement et voyager dans son véhicule.

Cette nouvelle story confirme donc que le rappeur compte véritablement s’en aller. Si la date de son "départ" n’est pas connue, une interview aux côtés de Mehdi Maïzi verra sûrement le jour avant, afin de mettre un point final à cette belle ère pour Damso et ainsi revenir plus fort... ou pas ?