Rohff, Booba ou Nekfeu : quel rappeur a le vocabulaire le plus riche ?

Un classement réalisé par Le Temps où l'on retrouve aussi SCH, Jul et Shay.

Beaucoup sont les internautes (souvent aigris) qui ne cessent de comparer le rap d'avant à celui d'aujourd'hui. Souvent, ils reprochent aux rappeurs d'avoir perdu la plume, la précision des textes d'autrefois. Le média suisse Le Temps s'est donc penché sur la question : "La nouvelle génération a-t-elle délaissé les textes pour le rythme?". Dans une enquête publiée lundi 14 août, le journaliste Duc-Quang Nguyen répond à cette interrogation en graphique, après avoir comparé "le nombre de mots uniques utilisés par une cinquantaine de rappeurs et rappeuses". Un classement de 53 artistes, femmes et hommes, a ensuite été réalisé, à partir des "50 morceaux les plus populaires" de chacun "pour déterminer sa richesse lexicale".

Dans le top 10, on retrouve une majorité de rappeurs de l'ancienne école, avec tout de même une exception. À la 8e position, c'est Nekfeu avec 5259 mots uniques. Il est suivi de près par Swift Guad et ses 5252 mots. Booba lui, ferme le podium avec 5201 mots. À la première position, c'est Rohff qui domine avec 7006 mots. "A titre de comparaison, le roman d’Émile Zola 'Germinal' contient plus de 9300 mots", souligne le journaliste du Temps. Sur les réseaux sociaux, le rappeur a même réagi à sa position : "Pas assez de mots dans le dico pour décrire nos maux".

L'interprète de "Qui est l'exemple" est suivi par Akhenaton et ses 6627 mots. Pas loin derrière, son groupe IAM avec 6155. Avant eux, c'est La Caution avec 6307 mots. On retrouve aussi Sexion d'Assaut et la Fonky Family. Le classement compte aussi la présence de Diam's, Orelsan, Bigflo et Oli, SCH, Damso ou encore PNL. "Si les artistes plus récents utilisent en général un vocabulaire moins étendu que par le passé, ce n’est pas nécessairement parce que le rap francophone s’est appauvri", explique le média, parlant plutôt d'évolution. Le podium se ferme avec Shay et ses 2758 mots à la 52e position et Jul, qui ferme la marche avec 2755 mots.