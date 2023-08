Booba : Jul, Werenoi, émeutes à Paris, le rappeur se livre dans une interview

Il donne son avis sur les deux rappeurs et les récentes émeutes qui ont suivi la mort de Nahel.

En dehors de sa musique, Booba est connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Sur Twitter, le rappeur n’hésite jamais à donner son avis sur l’actualité ou sur les rappeurs. Son plus grand plaisir ? Se moquer de Kaaris, Rohff ou encore Ninho. Samedi 5 août, il a accordé un entretien exclusif au journaliste Etienne Ouvrier pour les journaux du groupe Ebra, dans lequel il se livre sur le rap français ainsi que la situation actuelle de la France, en écho aux émeutes qui ont suivi la mort de Nahel le 27 juin dernier.

Tué par un policier à Nanterre, le rappeur décrit la mort du jeune homme comme "une triste bavure". "Bien sûr que c’était choquant. Le policier n’était visiblement pas en danger de mort", dit-il. Après son décès, les banlieues se sont enflammés fin juin, donnant lieu à de nombreuses émeutes. "Un abcès qui avait besoin de péter", selon Booba. "Ce n’était pas forcément dû à la mort du petit Nahel, c’est l’expression d’un mal-être, d’un ras-le-bol, de l’ennui en banlieue, de la situation financière". Il poursuit : "Ils se sont défoulés. Ils savent très bien que ça ne résoudra rien, c’est histoire d’exister".

Pour autant, quand il évoque les émeutes, il affirme que "la police, le système judiciaro-carcéral, et plus globalement l’Etat, ne se font pas respecter". "Les jeunes n’ont pas peur de la police, l’Etat est beaucoup trop mou et faible, ajoute-t-il. Les peines de prison sont trop légères et surtout rarement appliquées, les policiers sont discrédités". Un discours qui ne plait pas à tout le monde.

« Il est sous-côté »

Booba s'est aussi vu demandé son avis sur le rap français. C’est indéniable : Jul en est le plus gros vendeur. Récemment, le rappeur marseillais a même décroché le 21ème disque de platine de sa carrière, dépassant le défunt Johnny Hallyday et ses 20 certifications. Un succès impressionnant pour le rappeur le plus productif du game, mais qui ne plaît pas à Booba. "Jul j’écoute pas, j’aime pas trop, avoue-t-il. Il est ultra-productif oui, il fait des chiffres mais niveau texte… C’est souvent la même chose". Il dénonce notamment son absence de prise de position : "Il ne se prononce jamais sur rien, il ne dérange personne… Ce n’est pas le rap qui me parle."

Si Jul ne tape pas dans l’oeil du Duc, un autre rappeur a attiré son attention : Werenoi. Pour Booba, le rappeur de Montreuil sacré Révélation masculine de l’année à la Cérémonie des Flammes "est le meilleur parmi les nouveaux rappeurs". "Je le trouve vraiment fort il n’a pas le succès qu’il mérite, poursuit-il. Il est sous-côté." Une déclaration qui laisse espérer une potentielle collaboration entre les deux rappeurs.