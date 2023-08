Moon - 1er Clip “Séoul City Drift” !

Moon, la nouvelle sensation de la K-Rap, dévoile son premier clip "Séoul City Drift".

Vendredi 4 août 2023, marque le lancement officiel de la carrière internationale de la talentueuse rappeuse "MOON" avec la sortie de son premier clip intitulé "Séoul City Drift", réalisé par Lee Jong Won.

Originaire de France et d'origines vietnamienne et sénégalaise, MOON s'est installée en Corée du Sud, pays qu'elle admire depuis sa jeunesse et qu'elle considère comme un foyer pour son âme multiculturelle.

Avec plus de 635 000 followers sur TikTok, MOON est déjà une influenceuse reconnue, mais elle a choisi de se plonger dans la musique pour exprimer sa personnalité unique. Son parcours d'autodidacte a été marqué par l'apprentissage du coréen et de l'anglais par elle-même, ainsi que l'exploration de sa musicalité dans l'intimité de sa chambre. Grâce au soutien du label français Wati B, MOON a pu développer son talent artistique et s'affirmer comme une artiste à part entière.

"SEOUL CITY DRIFT", son tout premier single, est inspiré par le film "Tokyo Drift" et témoigne de sa détermination à se démarquer en tant que rappeuse noire dans un pays étranger, notamment dans une sphère dominée par les hommes. La chanson est une métaphore du courage qu'elle a eu de sortir de sa zone de confort pour s'installer en Corée du Sud, mais aussi des défis qu'elle a dû affronter pour être prise au sérieux en tant qu'artiste émergente.

Le clip, réalisé par Lee Jong Won, offre une esthétique visuelle captivante, mettant en avant l'énergie et la créativité de MOON, portée par la prod du beatmaker talentueux Stellone Pitschi. On la voit drifter dans les rues animées de Séoul, symbolisant son audace et sa détermination à conquérir la scène musicale avec sa voix puissante et sa passion contagieuse. Les paroles, habilement interprétées en coréen et en anglais, reflètent l'authenticité de l'artiste et son désir de briser les conventions.

MOON incarne le reflet de ses multiples influences, fusionnant son héritage asiatique et africain dans sa musique pour créer un son véritablement unique et surprenant. Son style audacieux et riche séduit déjà de nombreux fans à travers le monde, qui voient en elle un symbole de diversité.

En lançant sa carrière en Corée du Sud, MOON embrasse son amour pour ce pays, tout en apportant une touche personnelle à la scène de la K-Rap. Avec "Séoul City Drift", elle bouscule les codes et ouvre la voie à une nouvelle génération d'artistes qui s'affranchissent des frontières et des conventions pour créer une musique authentique et puissante.

Ne manquez pas de découvrir le clip envoûtant de "Séoul City Drift" dès aujourd'hui, et plongez dans l'univers fascinant d'une artiste qui promet de marquer l'histoire de la musique urbaine internationale. Avec MOON, c'est une nouvelle ère qui s'annonce, résolument tournée vers l'avenir.

Découvrez “Séoul City Drift”le 1er clip de “Moon” dès maintenant sur Générations :