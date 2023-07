The Weeknd enflamme le Stade de France deux fois de suite

À l'occasion de son "After Hours Til Dawn Tour", le Canadien a conquit le coeur des Parisiens, reprenant même un classique de la chanson française.

Il a gagné le coeur des Parisiens. Ce week-end, The Weeknd remplissait le Stade de France pour deux shows consécutifs à l’occasion de son "After Hours Til Dawn Tour". Ainsi, c’est pas moins de 160 000 spectateurs qui se sont réunis afin de découvrir l’artiste canadien sur la scène de la salle française.

À l’origine, c’est Doja Cat qui était censée assurer les premières parties. Une opération des amygdales chamboule le programme, mais la relève est assurée. Avant de mettre le feu comme il se doit, c’est son compère canadien Kaytranada et le producteur américain Mike Dean qui ouvrent les shows. Puis, le hit-maker qui s’est récemment essayé à la réalisation entre en jeu, introduisant ses deux shows par "Take My Breath", tube de son dernier album "Dawn FM".

Accompagné d’une époustouflante scénographie avec d’impressionnants jeux de lumière et une énorme lune, The Weeknd enchaîne les titres. De "Sacrifice" à "Can’t Feel My Face", en passant par "The Hills" et "I Feel It Coming", la superstar a interprété une trentaine de titres, n’oubliant aucun projet de sa discographie.

Un hommage à France Gall

Ses fans de la première heure n’ont pas été surpris. En 2011, The Weeknd sort sa troisième mixtape : "Echoes of Silence". Un projet où l’on retrouve le titre "Montreal", qu’il interprète devant son public français. Sa particularité ? L’artiste susurre les paroles d’un classique de la chanson française : "Laisse Tomber Les Filles" de France Gall, sorti en 1964. Sur la scène du Stade de France, Abel Tesfaye de son vrai nom se met alors à chanter en français devant un public séduit. Une belle façon de conquérir le coeur de ses fans, qui ne parlent que des deux excellentes performances de leur idole sur les réseaux sociaux depuis hier soir.

Avant de quitter la France, The Weeknd se rendra à Bordeaux pour performer au Matmut Atlantique avant de s’envoler pour l’Allemagne.