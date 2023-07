BigFlo & Oli racontent leur rencontre avec Drake

On ne s'attendait pas du tout à les voir un jour ensemble. De passage à New-York, BigFlo & Oli ont pu rencontrer Drake à la fin de l'un de ses concerts au mythique Madison Square Garden. Une rencontre assez spéciale durant laquelle les deux frères toulousains ont remis à Dreezy un objet très spécial et hautement symbolique : l'un des premiers carnets de rimes datant de son adolescence.

Il y a quelques années, Oli avait en fait obtenu ce carnet vendu plus de 35.000 dollars aux enchères pour l'offrir à l'un des anniversaires de son frère. Depuis, BigFlo l'avait donc gardé précieusement, sans jamais pouvoir s'imaginer un jour le rendre à Drake en main propre. C'est désormais chose faite, et les deux rappeurs racontent le moment avec beaucoup d'émotion sur Instagram.

"On a rencontré Drake hier. On lui a rendu le livre, gratuit, on a pas demandé d'argent. Il était adorable, on a échangé longtemps. On était dans les loges du Madison Square Garden, un endroit mythique."