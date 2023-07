Cardi B jalouse avec Offset ? Elle partage une photo

Cardi B serait-elle un peu jalouse avec son chéri Offset ? Le couple a annoncé la sortie prochaine d'un nouveau single baptisé "Jealousy" dont la sortie devrait être le 28 juillet 2023. Sur Instagram, la rappeuse, qui a récemment indiqué adorer les paparazzis français, a écrit : "Jealousy out Friday... Link in bio".

Sur la photo, on découvre le couple en pleine scène de ménage, Cardi B tournant le dos à son homme et lui mettant la main sur la tête comme pour lui dire d'aller voir ailleurs. Il est d'ailleurs fort probable qu'il s'agisse de la pochette de leur prochain single ensemble.

Lors d'une interview sur Twitter Spaces en juin, Cardi B a évoqué avec humour son mariage avec Offset.

"Quand je suis à l'extérieur, il y a des joueurs de baseball, des rappeurs, et des gars - ils me voient. Et leur voix commence à trembler. Ils sont nerveux ! Parce qu'ils savent que je suis une mauvaise garce ! Vous ne comprenez pas ça, je comprends ça. Alors à chaque fois que vous essayez de semer le trouble dans mon mariage, je dis juste, vous savez tous ce qui va se passer ensuite.

Nous allons divorcer, et les gens vont être très curieux, et très heureux. Je vais faire un album, et les gens vont vouloir l'écouter à cause de ça. Une autre riche n-gga va me menotter. Et quoi ? Quel sera le point que vous essayez de faire ?"