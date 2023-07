Freeze Corleone règle ses comptes dans "Shavkat"

Darmanin, Galtier, il n’épargne personne.

Freeze Corleone prépare l’arrivée de son prochain album avec la sortie du premier extrait du projet, "Shavkat". Un titre dans lequel l’artiste a inséré quelques piques bien visées.

Trois ans après le succès de son premier opus "LMF" ("La Menace Fantôme"), le rappeur du 667 est fin prêt pour son second projet nommé "L’Attaque des Clones" ("ADC"). Annoncé pour le 11 septembre 2023, comme "LMF", l’album commence déjà à faire parler de lui. Les premières spéculations ont vu le jour notamment lorsqu'un potentiel "clone" de Freeze est apparu sur les réseaux. Qu’il s’agisse d'une simple coïncidence ou d’une stratégie promotionnelle bien rodée, le projet suscite, quoi qu’il en soit, de l’intérêt, deux mois avant sa sortie. Aujourd’hui, c’est le premier extrait de "L’Attaque des Clones" qui fait du bruit.

Le mardi 25 juillet, Freeze Corleone a dévoilé "Shavkat", extrait de l’album. Un titre qui fait référence au combattant de MMA Shavkat Rakhonov. Cependant, ce dernier n’est pas le seul à être cité dans le morceau. En effet, l’artiste a également glissé un tacle à Gérald Darmanin. Le Ministre de l’Intérieur, qui ne le porte pas dans son cœur (et c’est certainement réciproque), l’avait accusé de faire de la provocation à la haine raciale et d’antisémitisme au moment de la sortie de "LMF". Si la plainte du ministère a été classé sans suite, aujourd’hui Freeze profite de "Shavkat" pour régler ses comptes. Il n’a pas attendu la fin du premier couplet pour placer : "Je préfère être accusé d’antisémistime que de viol comme Gérald Darmanin", faisant référence à l’accusation de viol à l’encontre du membre du gouvernement et dont le non-lieu a été prononcé en début d’année.

Mais ce n’est pas tout. Christophe Galtier, l’ancien entraîneur de l’OGC Nice et du PSG, accusé de racisme et de discrimination en a aussi pris pour son grade avec la punchline : "F*ck ces n*gros comme Christophe à l’OGC Nice". Une pique courte, mais qui fait son effet. Freeze Corleone dit les termes et "Shavkat" n’est que le premier extrait de l’album !