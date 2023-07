Netflix va sortir un documentaire sur l'histoire des femmes dans le hip hop

La sortie est prévue pour très bientôt !

Ces dernières années, Netflix a rendu hommage à de nombreuses personnalités ou périodes du hip-hop à travers de nombreux documentaires, de "Hip-Hop Evolution" à Kanye West, en passant par Travis Scott ou même The Notorious B.I.G. Mais pour la toute première fois, la plateforme vient d'annoncer une série documentaire évènement dédiée à l'histoire et l'impact des femmes dans le hip-hop, intitulé "Ladies First".

Une première bande annonce a été dévoilé sur les réseaux. On y découvre la présence de nombreuses pionnières du rap américain, MC Lyte, Roxanne Shante, Queen Latifah, Da Brat, Remy Ma, Yo-Yo, ou encore Rah Digga. Et ce n'est pas tout, plusieurs rappeuses de la nouvelle génération y sont aussi présentes, notamment Coi Leray, Latto et Saweetie.

"En jetant des fleurs à des créatrices comme Sha-Rock et Roxanne Shante ou en écoutant de vrais témoignages de superstars contemporaines comme Saweetie et Coi Leray, "Ladies First : Une histoire des femmes dans le hip-hop" contextualise l'histoire du genre musical qui a changé le monde au sein du plus large paysage social et politique de l'époque et surtout, à travers un oeil féminin."

D'après plus de précisions de la plateforme, quatre épisodes seront à découvrir dès le 9 août prochain. Il s'agit en revanche de la date de sortie américaine et aucune information sur une éventuelle sortie en France n'a été communiqué. On croise les doigts pour découvrir ça bientôt !