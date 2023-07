Travis Scott confirme "Utopia" et annonce un film

Le rappeur a confirmé que l'album et le fim sortiraient le 28 juillet 2023.

Il a même dévoilé une bande-annonce !

Travis Scott a révélé les dates de sortie de deux projets très attendus - son nouvel album "Utopia" et le film qui l'accompagne, "Circus Maximus" - qui ont été dévoilées lors du Rolling Loud Miami. Le rappeur de Houston est monté sur scène lors du festival le samedi 22 juillet 2023. À la fin de son concert qui a duré près d'une heure, il a dévoilé la bande-annonce de "Circus Maximus" en exclusivité pour le public.

La bande-annonce présente une performance du fondateur de Cactus Jack Records, ainsi que des images telles qu'une scène de Pompéi, en Italie, et un buisson en forme de "U", sans doute un clin d'œil au nom "Utopia". Travis Scott a également déclaré que le film serait "projeté dans les salles de cinéma". En parlant d"Utopia", le rappeur a également confirmé que l'album sortirait le 28 juillet, le même jour que "Circus Maximus", un long métrage d'action "entièrement tourné en infrarouge".

Travis Scott - Circus Maximus Trailer



🗓️ 7/28pic.twitter.com/LpcP4cqQaH — UTOPIA (@Jackboyflame98) July 23, 2023

Par ailleurs, le concert "Utopia" de Travis Scott organisé aux Pyramides de Gizeh en Égypte semble être maintenu, malgré le refus des autorités égyptiennes. Live Nation a publié en début de semaine une brève déclaration confirmant que le concert, qui devrait être retransmis en livestreaming, aurait toujours lieu sur le site sacré le 28 juillet.

NEXT WEEK 🤎 pic.twitter.com/xYOKxloT28 — TRAVIS SCOTT FANS 🔥 (@LaflameScott) July 23, 2023

"Aucun changement n'a été apporté au spectacle de Travis Scott en Égypte", a déclaré la société. "Toutes les informations contraires sont fausses. Nous sommes impatients de célébrer Utopia avec vous en Égypte !"

Cette déclaration a été faite après que le Syndicat général égyptien pour les professions musicales, un groupe responsable de l'approbation et de la délivrance des permis pour les concerts, aurait révoqué le permis pour le spectacle de La Flame.

Dans un communiqué, le syndicat a invoqué des problèmes de sécurité et les "rituels étranges" de Scott, qui, selon lui, vont à l'encontre de l'identité culturelle et des traditions du pays. "Utopia" sera la suite tant attendue d"Astroworld", sorti en 2018, et le premier album de Travis depuis la tragédie du festival "Astroworld" de 2021, qui avait fait 10 morts.