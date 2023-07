Dr. Dre refuse qu'on appelle sa musique du "Gangsta rap"

Le taulier est remonté.

Il y a peu de carrières aussi admirables que celle de Dr. Dre dans l'histoire du rap, et même plus généralement dans l'histoire de la musique. Actif depuis les années 80, l'artiste aura littéralement transformé cette musique, d'abord en groupe avec NWA, puis en donnant une identité artistique et musicale à Eminem, 50 Cent, Snoop Dogg et tant d'autres. Avec pas mal de succès et de décorations à la clé, et surtout, un titre de "créateur du gangsta rap" décroché au passage. Un titre que Dre ne veut plus, désormais.

Car il n'a jamais apprécié cette étique de "gangsta rap" accolée à sa musique. C'est ce qu'on apprend dans son interview avec Kevin Hart, dans laquelle il revient sur la manière dont on appelait son rap : "Je n'ai jamais aimé qu'on appelle ça comme ça, du "gangsta rap". Ça n'a jamais été ce vers quoi on voulait aller. On fait juste du Hip Hop hardcore. C'est tout. Je ne sais pas pourquoi on s'est fait appelés comme ça, ni qui a inventé ce terme. Je ne sais pas qui c'était mais bordel, ça n'était pas nous", déclare Dr. Dre sans langue de bois.

Et quand Kevin Hart lui a demandé si ils avaient voulu, à l'époque de NWA, rectifier les choses pour qu'on les appelle autrement, il répond : "On a laissé faire, mais ça n'est pas ce que nous voulions. Ça n'est pas comme ça qu'on appelait notre musique. On fait juste du Hip Hop. Du Hip Hop hardcore". Un point de vue qui peut se comprendre, puisque pendant toute sa carrière, Dr. Dre aura pu observer de très près ce qui se passe lorsqu'on mélange trop les gangs et la musique, notamment dans ses rapports avec Suge Knight, et que lui voulait justement s'éloigner de tout ça.

Mais une prise de parole un peu hypocrite tout de même, puisque, que ce soit lui ou les artistes comme Snoop et Daz Dillinger avec qui il a beaucoup travaillé, tous ont joué sur les codes de leurs appartenances à tel ou tel gang (Crips ou Bloods en général), allant jusqu'à s'habiller en bleu et danser le Crip Walking sur scène. Mais on imagine qu'avec l'âge, on devient peut-être plus sage et que c'est pour cela que Dr. Dre essaie aujourd'hui de s'éloigner de tout ça.