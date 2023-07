Dr. Dre donne son avis sur la nouvelle génération

Après presque 40 ans passés dans l'industrie, Dr. Dre est très bien placé pour avoir une vision globale de l'évolution du hip-hop. Invité dans le talk-show "Heart to Hart" présenté par Kevin Hart, le producteur pilier de la West Coast en a profité pour partager son avis sur la nouvelle génération de rappeurs, surtout sur la façon dont cette dernière est régulièrement critiquée par les anciens.

Et même s'il avoue ne pas forcément apprécier le rap d'aujourd'hui, Dre garde malgré tout une certaine réserve et accepte l'évolution du hip-hop.

Il y a en revanche un artiste de la nouvelle génération que Dr Dre apprécie tout particulièrement, c'est Kendrick Lamar. Pour le producteur, le rappeur de Compton est ce qu'on appelle un "artiste éternel" dont la musique perdure et perdurera toujours.

"Kendrick Lamar est un vrai artiste, la vraie définition du mot. [...] Il pourrait disparaitre pendant cinq ans et revenir et tout casser. Certains artistes se disent : "Je dois sortir tout le temps des nouvelles choses pour ne pas être oublié", ce n'est pas son cas. Il peut disparaître et revenir avec quelque chose de choquant et d'incroyable, et tout le monde va écouter."