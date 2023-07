Jul : encore un record, "Bande organisée" est cinq fois diamant !

Un exploit dans le rap français.

L’hymne de l’année 2020, "Bande Organisée" vient d’établir un nouveau record en obtenant sa cinquième certification single de diamant. Une première !

Faisons un bon trois ans en arrière. Août 2020... la France tout comme le monde, sort d’une longue période de confinement. Le Covid est encore sur toutes les lèvres, mais une bouffée d’air frais tout droit venue de Marseille met peu de soleil dans le quotidien des Français. Après plusieurs mois sans concert, ni aucun événement musical, on peut dire que Jul a été bien inspiré d’initier le projet "13 organisé" et la sortie de single phare "Bande Organisée" avec SCH, Naps, Kofs, Soso Maness, Elams, Houari et Solda . Le morceau a débarqué tel un raz-de-marée qui a tout raflé sur son passage, certifications, records, faisant de ce lui, l'un des plus gros hits de ces dernières années.

Si à l’international "Bande Organisée" a également marqué les esprits, en France, le single a inspiré de nombreuses parodies et a été un phénomène national. La preuve en est, en mars 2023, lorsque La Fouine avait déclaré ne pas connaître le morceau, il s’était fait terminer sur les réseaux sociaux en moins de deux. Aujourd’hui, le single de diamant le plus rapide de l’histoire du rap français vient d’établir un nouveau record en dépassant les 250 millions d’équivalents streams. "Bande Organisée" est donc quintuple single de diamant et cela, en 3 ans ! Il s’agit d’une première dans le rap game français.

Comme quoi, qu’il soit en solo ou en équipe, Jul est ultra performant et compte bien battre tous les records qui existent !