PLK chute sur la scène de Dour et se fracture le doigt

Rappeur, un métier à risques !

La saison des festivals bat son plein et nous offre son lot d'images mémorables. Avec cette année, une mention spécial à l'énorme show de Kaaris pendant les Ardentes, qui a mis le feu à la scène. Maes aussi a marqué les esprits en débarquant en live avec une énorme équipe de gars masqués pour asseoir un peu plus sa crédibilité déjà bien établie. Mais à côté de ces grandes réussites, on a aussi eu droit à quelques fails, forcément, et cette fois, c'est PLK qui s'est fait remarquer en nous faisant une petite frayeur.

Le rappeur francilien a en effet subi une chute, alors qu'il était en train de performer sur la scène. Toujours chaud pour mettre l'ambiance et bouger un peu sur la scène, PLK avait visiblement mal jugé la largeur du caisson sur lequel il se tenait debout, micro en main, en rappant. Résultat : il se rapproche petit à petit du bord, avant de finir par mettre un pied complètement à côté et de chuter d'un coup. On a cru que le rappeur n'avait rien, puisqu'il s'est relevé immédiatement pour continuer le show.

PLK qui tombe pdt son set à Dour 🥲🥲 @PLK75 donne des updates de ton doigt pic.twitter.com/BHenOMxskQ — auriane🍡 (@letsellygetme) July 14, 2023

Mais PLK s'est finalement pété le doigt en tombant, comme le montrent les images postées sur les réseaux à la fin du concert. Pas de quoi refroidir le Polak, qui a continué à faire le spectacle et qui a même remercié Dour, avec pas mal d'ironie, dans son tweet. Une séquence qui en rappelle une autre, survenue il y a un mois au festival Paradis Artificiel, durant lequel le rappeur avait failli se faire bien cramer le bras par les effets pyrotechniques. Un vrai charbonneur qui donne de sa personne sur scène !