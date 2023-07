Jul est milliardaire !

Pour l’instant, c’est lui qui domine Spotify en termes de streams.

C’est officiel, Jul a dépassé le milliard de streams en 2023 sur Spotify. Une perf’ incroyable qu’il est le seul à avoir accompli… pour le moment.

Très souvent les termes productif, acharné, impressionnant, hyperactif sont utilisés pour qualifier le J et ce dernier nous prouve un peu plus chaque jour, qu’ils reflètent la vérité. Le marseillais travaille dure et ses exploits en sont la preuve. Rappelons quand même que depuis le début de l’année : son album "C’est quand qu’il s’éteint ?" a été un véritable carton, qu’il a battu son propre record en terme d’auditeurs mensuels sur Spotify et qu’il a récemment renouvelé son contrat avec l’OM. Tout cela sachant que nous avons entamé que la moitié de l’année 2023…

En se basant uniquement sur les streams de cette année, Jul peut dire aujourd’hui qu’il est premier artiste francophone à dépasser le milliard. Les streams du rappeur explosent les compteurs. Par exemple, les morceaux "Nameck" et "Europa" extraits du projet "Cœur Blanc" (sorti fin 2022), cumulent plus de 29 millions de streams chacun. Sur l’opus "C’est quand qu’il s’éteint?", ce sont "La Faille" et "Ragnar" qui sont les plus écoutés avec respectivement 11 et 5,8 millions. Sa productivité est donc une stratégie payante, mais pas que. En effet, même après 10 ans de carrière, l’artiste a toujours su conserver une relation particulière avec sa fan base, que ce soit lors de la promotion de ses projets, en enregistrant un titre en direct avec son public pendant un concert ou au détour d'une rue. Il n’y a pas à dire, Jul sait y faire et ses fans le lui rendent bien.