Oxlade raconte tout ce qu'il doit à sa famille

Oxlade est né à Lagos, au Nigéria. Même s'il vient du ghetto, il grandi dans une famille aimante qui lui a permis de comprendre le monde qui l'entoure. C'est notamment pour cela qu'il parle de sa grand-mère comme de son principal modèle comme il l'a expliqué à Ornella dans l'émission "Top Africa". Il en a aussi profité pour promouvoir son nouvel morceau, "Intoxicated" en featuring avec Dave.

"C’est mon pilier, ma grand-mère est tout pour moi, c’est la raison pour laquelle je veux être riche et la sortir de là. Elle m'a dit : donne tout ce que tu peux donner dans ta vie, parce que ça te reviendra toujours. Quand j’ai commencé, personne ne croyait pas en moi, personne ne m’a donné de l’attention ou ne m'a même répondu. Mais aujourd'hui, ça a changé, ils commencent à me répondre. Comme quoi, si tu donnes vraiment le meilleur, ça marche !"

D'ailleurs, s'il s'appelle Oxlade, il le doit aussi à sa grand-mère, si importante dans sa vie.

"Oxlade est un nom que me donnait ma grand-mère. Elle a perdu sa meilleure amie le jour où je suis né, sa meilleure amie était anglaise, elle m'a donc donné Oxlade en mémoire de son amie disparue. Oxlade fait partie de mes 21 noms. C’est trop long de tous les dire, mais Oxlade est l’un deux. C’est le seul qui me représente vraiment et qui me fait me sentir moi-même. Mais j’utilise mes noms en fonction de qui j’ai envie d’être."