Latto raconte son incroyable ascension !

Remarquée dès son premier album, "Queen of da Souf”, Latto a littéralement explosé avec le deuxième, "777". Interviewée par Jeff dans un entretien en mode Brand New, elle est revenue sur la genèse de ce projet.

"2022 a vraiment changé ma vie. J’ai sorti mon deuxième album studio. Et c’était un véritable succès. J’ai voulu partager ma positivité avec cet album. J’ai choisi “777” comme titre car je suis très croyante, j’aime apporter de bonnes ondes. Le plus drôle c’est que “7” est le numéro favori de beaucoup de mes proches et de ma famille comme ma mamie, ma sœur etc.. Alors ça faisait tout simplement sens."

Sur ce disque, comme sur le précédent, Latto a invité beaucoup d'artistes. Une constante chez elle qui peut ainsi travailler avec des artistes qu'elle admire.

"Oui, j’ai eu la chance de collaborer avec Lil Wayne qui est pour moi l’un des plus artistes en vie de notre génération. Je suis très reconnaissante d’avoir pu travailler avec lui aussi tôt dans ma carrière. Je n’y croyais pas mais je me suis dit qui ne tente rien n'a rien. C’est en partie mon équipe qui a réussi à le contacter. Et j’étais très impressionné de savoir qu’il avait accepté. J'ai aussi un feat avec Mariah Carey, c'est fou ! D'ailleurs, durant la Fashion Week, ils ont passé notre chanson ! C’est vraiment incroyable. J’ai persisté sur cette idée de collaboration et ça a marché. En écrivant cette chanson, j’ai tout de suite pensé à elle, mais comme Lil Wayne je ne me faisais pas trop d'idées. Mais ça a marché. Elle était vraiment adorable."