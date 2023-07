Travis Scott : son concert en Italie provoque un tremblement de terre

C'est ce que les fans ont réussi à faire croire.

C'est une nouvelle pour personne, Travis Scott est le genre d'artiste à tout donner sur scène. Il nous l'a encore prouvé tout récemment lors de l'un ses shows dans le Nord de Italie, près de Milan. Devant plus de 80 000 personnes, le rappeur de Houston a enchaîné ses hits, de "Butterfly Effect" à "Goosebumps", en passant par "SICKO MODE" et "Highest in the room". Que des bangers sur lesquels Travis et ses fans se sont ambiancés comme jamais, allant même jusqu'à faire croire d'avoir provoqué... un tremblement de terre.

Le concert de Travis Scott à Milan hier soir a provoqué un "mini tremblement de terre" dans le nord de l'Italie 😳🇮🇹



pic.twitter.com/2Aarnrpz1J — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) July 1, 2023

Tout est parti de commentaires d'internautes sur les réseaux sociaux, qui s'amusaient à dire que le concert était tellement chaud que Scott avait provoqué un séisme.

"Le mec a fait trembler les plaques tectoniques, C'EST UN GOAT !"

"Les pompiers ont reçu des centaines d'appels du quartier disant que le sol et les fenêtres tremblaient !"

Des commentaires humoristiques pris très au sérieux par certains médias locaux, qui sont allés jusqu'à affirmer que Travis Scott avait bel et bien provoqué un séisme. Pourtant, rien de particulier n'a été enregistré sur l'échelle de Richter permettant d'affirmer que c'était le cas.

C'est en tout cas une belle nouvelle preuve de l'engouement autour de Travis Scott et de l'impatience des fans pour son prochain album "Utopia" !