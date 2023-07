Rihanna : sans nouvel album, elle bat un record de streaming

Elle a même été félicitée par Nicki Minaj.

Enceinte de son deuxième enfant, Rihanna a mis une petite pause dans sa carrière pour prendre soin d'elle et s'occuper de son aîné RZA Athelston Mayers (né en mai 2022, fruit de son amour avec Asap Rocky). Queen incontestée de la musique, Riri n'a pas sorti d'album depuis "ANTI" en 2016 et pourtant, elle vient encore de battre un nouveau record. Sur Instagram, elle est devenue la première femme à avoir 10 chansons avec plus d'un milliard de streams sur Spotify. Un énorme succès pour l'interprète du titre "Bitch Better Have My Money".

Les titres en question sont "Needed Me", "Love on the Brain", "Diamonds", "Love the Way You Lie" avec Eminem, "Work" avec Drake, "Umbrella" avec Jay-Z, "We Found Love" et "This Is What You Came For" avec Calvin Harris, "Stay" avec Mikky Ekko, et sa collaboration avec Kanye et Paul McCartney, "FourFiveSeconds". Fan de Riri, Nicki Minaj l'a d'ailleurs félicitée en commentaire pour cet exploit.

Rihanna becomes the first woman in Spotify history to have 10 songs surpass 1 BILLION streams



"Diamonds"

"Work" ft. Drake

"Umbrella" ft. Jay-Z

"Needed Me"

"We Found Love" ft. Calvin Harris

"Love On The Brain"

"Stay" ft. Mikky Ekko

"This Is What You Came For" with Calvin Harris… pic.twitter.com/CSnRFvgw4x — Complex Music (@ComplexMusic) July 1, 2023

Alors que de nombreux fans de Rihanna l'ont aussi félicitée pour ce succès, d'autres ont fait savoir qu'ils attendaient désespérément un nouvel album de la superstar barbadienne. "Arrêtez de jouer et sortez une chanson ! Elle peut même durer que 10 secondes ! Nous sommes prêts à tout", a écrit un fan. Un autre a déclaré : "Tout le monde dit, pas de précipitation mais cela fait 7 ans que j'attends". Un troisième internaute a dit : "C'est pour ça qu'on écoute ces 10 chansons un milliard de fois, parce que vous ne nous donnez pas de nouvelle musique."

La dernière fois que Rihanna a parlé de son album très attendu, c'était lors d'une interview accordée au Vogue britannique en mars 2023, où elle avait déclaré qu'elle se mettait la pression pour faire un meilleur album qu'"ANTI". Elle a reconnu que cette attitude était "toxique" et que ce n'était pas la bonne façon de voir la musique, qui est "un exutoire et un espace pour créer, et vous pouvez créer n'importe quoi". Malgré tout, elle a assuré que son nouvel album sortirait en 2023.

"Je veux que ce soit cette année, vraiment, ce serait ridicule si ce n'était pas cette année. Je veux juste m'amuser. Faire de la musique et faire des clips !"

Plus que quelques mois à attendre donc pour découvrir le tout nouvel album de Rihanna...