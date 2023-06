Central Cee signe un gros deal avec Columbia

Un contrat juteux pour le rappeur de Londres.

Le rappeur britannique Central Cee a signé un accord de coentreprise (ou de "joint-venture") avec Columbia Records en partenariat avec Sony Music U.K, a confirmé Variety. Le nouveau contrat du rappeur a été conclu par le vice-président exécutif Bu Thiam et son manager, Bello. Toutefois, bien que les termes officiels de son nouvel accord avec Columbia n'aient pas été révélés, Cench restera propriétaire des enregistrements qu'il a réalisés jusqu'à présent.

Pour rappel, Central Cee est récemment devenu le premier rappeur britannique à figurer dans la Freshman Class 2023 de XXL, qui a été dévoilé mercredi, marquant ainsi un moment important dans la percée transatlantique du rappeur de l'ouest de Londres. Il se produira également cette semaine au festival de Glastonbury 2023, le plus grand festival du Royaume-Uni.

450 millions d'écoutes sur Spotify

Né Oakley Neil Caesar-Su, Cee, aujourd'hui âgé de 25 ans, Central Cee a sorti ses premiers titres en 2014 et a enchaîné une longue série d'EP et de singles au cours des années suivantes. Il a sorti sa première mixtape complète, "Wild West", en 2021, qui a été le premier projet britannique le plus vendu de l'année. Son single "Doja", sorti en 2022, a été écouté plus de 450 millions de fois rien que sur Spotify et s'est hissé à la deuxième place du classement officiel du Royaume-Uni, tandis que sa mixtape "23" s'est hissée à la première place du classement des albums du pays.

Il a également reçu trois nominations aux Brit Awards (meilleur nouvel artiste, meilleure chanson et meilleur groupe britannique de hip-hop, rap et grime) et a entrepris sa première tournée nord-américaine en tête d'affiche à l'automne dernier. Il a même fait l'objet d'un article dans le New Yorker au début de l'année.

Le rap britannique a eu du mal à s'imposer aux États-Unis, principalement en raison des différences d'argot et d'accent. Cependant, le contenu de Cench - comme son impressionnant freestyle LA Leakers - a incité les fans à considérer ce jeune homme de 25 ans comme le premier rappeur britannique à faire connaître sa musique à l'échelle mondiale.