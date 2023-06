Drake sort un livre de poésie et annonce un nouvel album

Le canadien ne s'arrête jamais.

Depuis 10 ans, Drake est certainement devenu la star mondiale numéro 1. Cela ne veut pas dire qu'il soit le meilleur rappeur ou le plus grand, Kendrick Lamar et bien d'autres continuent de montrer qu'ils prétendent au titre eux aussi, mais en termes de chiffres, le bilan du canadien est tout simplement bluffant, et le place loin devant la concurrence. Forcément, les critiques sont nombreuses autour du rappeur et de son fonctionnement (rumeurs de plagiat, ghostwriters, ...) mais Drizzy continue de créer l'événement à chaque sortie.

En voici une de plus, même si celle-ci ne devrait pas forcément marquer l'histoire, quoique... On a appris en effet ce 23 juin que Drake venait de publier son tout premier livre de poésie, probablement un recueil de plusieurs textes, on n'a pas pu mettre la main dessus. Le livre s'appelle "Titles Run Everything", avec en sous-titre "A Stream Of Consciousness by Kenza Samir & Aubrey Graham". Kenza Samir est apparemment un auteur qui a déjà collaboré auparavant avec Drake pour de précédents morceaux.

Le livre est déjà disponible à l'achat au prix de 20 dollars environ, pour les fans les plus hardcore. Drake a dédié un post Instagram à cette sortie, en écrivant : "Je ne sais pas si j'ai déjà voulu que les gens supportent un projet plus que celui-ci dans toute ma vie". Ce livre a donc l'air de représenter quelque chose d'important pour le canadien, qui en a également profité pour annoncer en story qu'il travaillait sur un nouvel EP qui prendrait la suite de "Scary Hours". Encore une année mouvementée pour Drizzy !