Sinik : pourquoi il vivait armé pendant son clash avec Booba

Un clash dont on ne connaissait pas toutes les facettes....

Si aujourd'hui sa carrière dans le rap semble quasiment terminée, il y a une époque pas si lointaine, dans les années 2000, où Sinik était tout simplement la tête d'affiche numéro 1 du Rap FR. Notamment à l'époque de "La Main Sur le Coeur" et de "Sang Froid", avec plus de 500 000 exemplaires écoulés de ces deux projets. Et forcément, vous vous en doutez, il y a quelqu'un à qui ça ne plaisait pas du tout : Booba, qui avait même lancé un clash contre le rappeur du 91 avec son morceau "Du Biff". Un clash qui avait été plutôt tendu.

C'est en tout cas de cette manière que Sinik l'a vécu, lui qui a donc été une des première cible officielle de la Piraterie. S'il affirme avoir gagné le clash en musique ("Carton Jaune" était peut-être un peu mieux que "Carton Rose"), il est également passé très vite à autre chose, pour ne pas rester enfermer dans ce clash (sage décision). En interview avec le Big Driver sur Spotify, Sinik affirme qu'il aurait pu déclencher une guerre avec "Carton Rouge", le morceau jamais sorti qui devait mettre fin à la carrière du Duc.

"Le morceau était tellement vénère, sale, lourd et méchant en clash qu’on s’est dit : “Là, c’est autre chose”. Ça va déclencher une guerre mais mondiale !", affirme le rappeur du 91. "À cette époque-là, c’était vraiment une période de parano. On m’a dit : “Sors calibré”. Pendant un an, je marchais et j’avais un calibre sur moi. Tous les jours". Mieux vaut prendre trop de précautions que pas assez, mais dans le cas de Sinik, on doute sérieusement que Booba aurait fini par le faire descendre ou agresser...