XXL révéle la classe 2023 des Freshman

C'est un des moments les plus attendus de l'année dans le rap game mondiale : la révélation des XXL Freshman. Le magazine vient de publier la liste des lauréats 2023.

En introduction, la rédaction écrit :

"Le hip-hop a été créé il y a 50 ans, un anniversaire que nous avons fêté en août dernier. Ce temps passé peut être comparé processus de formation d'un diamant. Grâce à l'application de chaleur et de pression sur une certaine période, une gemme parfaitement imparfaite se forme. Et comme le rap, ce processus est une question d'évolution. Les sons, les paysages musicaux, les BPM, les lyrics, les flows ont changé au cours des six dernières décennies. Et en restant fidèle à la tradition annuelle de XXL, la classe Freshman de 2023 a été sélectionnée en fonction de l'impact indéniable des artistes [...] Passant de plus de 80 artistes cette année à 12, ces talents ont non seulement été la crème qui a atteint le sommet, mais ils représentent les tendances actuelles de cette année : inimitable, éclectique, vibrant, nostalgique et sacrément bien..."