Pharrell Williams accompagné de Beyoncé, Tyler, The Creator, Rihanna et Jay-Z pour son premier défilé Louis Vuitton

L'artiste présentait sa première collection printemps-été 2024 Homme pour la maison de luxe.

Quand Pharrell Williams prend les commandes de Louis Vuitton c’est une réussite assurée. Mardi 20 juin, dans le cadre de la fashion week homme parisienne, le show a eu lieu à la nuit tombante sur le Pont-Neuf, juste en face du siège de Louis Vuitton. Plusieurs grandes stars internationales ont fait le déplacement jusqu’au Pont Neuf de Paris, spécialement privatisé pour l’occasion.

Des invités internationaux

Le quartier avait été bouclé pour accueillir et assurer la sécurité des milliers d’invités. Une liste de renoms puisque des dizaines d’artistes américains avaient fait le déplacement pour soutenir l'interprète de “Happy”. Ainsi, Paris a reçu hier des artistes comme Beyoncé qui est arrivée main dans la main avec son époux Jay-Z. Tyler, The Creator s'est rendu à Paris pour soutenir son "frère" qui n'a pas hésité à faire son éloge sur ses Stories Instagram.

Tresses plaquées, lunettes noires et bagues en diamants, le pilote de formule 1 Lewis Hamilton faisait également partie des invités VIP de ce show masculin Louis Vuitton affichait un des derniers modèle de blouson Damier siglé des initiales LV.

Grande habituée des présentations Louis Vuitton, la mannequin britannique Naomi Campbell était présente tout comme l’acteur Leonardo DiCaprio qui est passé inaperçu à côté de l'arrivée de Zendaya. Kim Kardashian ou encore Lebron James étaient aussi de la partie. Et pour clôturer le tout avec un retard comme à son habitude la récente égérie du directeur artistique, Rihanna est arrivée avec A$AP Rocky.

Un show d'exception

Ensemble, ils ont pu profiter d’un show exceptionnel sur le pont parisien. Entre, accordéon, champagne, jeux de lumière partant de l'hôtel Cheval Blanc (propriété de LVMH), chœur de gospel et orchestre symphonique interprétant une bande-son créée par l’artiste spécialement pour l’occasion, on peut dire que le chanteur de “Freedom” sait recevoir ses convives.

JAY-Z a d’ailleurs rejoint son ami de longue date pour soutenir ses débuts en tant que directeur de la création chez Louis Vuitton. Vers la fin du défilé alors que les mannequins défilaient dans leurs derniers looks. Il est monté sur scène pour interpréter son tube "N-ggas In Paris", ainsi que sa collaboration Pharrell/Neptunes "Give It to Me".

Mais la mode dans tout ça ?

Si Pharrell Williams avait promis plus qu'un défilé, il n’en a pas pour autant délaissé sa fibre artistique. Celui qui a repris les rênes de la maison de couture après le décès de Virgil Abloh à su imposer sa patte. En effet, l’artiste a mené LV dans une nouvelle ère en gardant ses détails emblématiques. Entre ses total look denim, et l'élaboration d'un nouveau dandy, le nouveau à créer son propre damier conjugué au motif camouflage, et a revisité l'un des modèles phare de Louis Vuitton créé pour la première fois en 1930 : le sac Speedy, qui pour l’occasion s’affiche dans une nouvelle palette de couleur plus dynamique et vitaminée sans oublier l'emblématique monogramme du malletier français ! Une chose est sûre, pour son premier défilé en tant que directeur artistique Pharrell Williams a tapé fort ! Un événement qui restera gravé dans les pavés de Paris.