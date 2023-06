6ix9ine s'excuse auprès de Cardi B

Il veut arranger les choses.

Vous n'avez pas rêvé, 6ix9ine est bel et bien en mode rédemption. Invité sur une émission de la radio hispanique Alofoke Radio, le rappeur a en tout cas tenu à présenter ses excuses auprès de Cardi B suite à leur beef d'il y a quelques années. Début 2021, 6ix9ine s'en était en fait pris au passé de strip-teaseuse de la rappeuse. Ça en plus du fait qu'il l'avait balancé lors d'un procès en 2018, forcément, ça avait entaché leur relation.

Dans ses fameuses excuses, 6ix9ine explique donc que le fond du problème, c'étaient les relations qu'entretenaient son ex-petite amie Jade avec Cardi. Mais aujourd'hui, il semblerait que Tekashi n'ai plus aucune rancœur envers Bardi. D'après sa chérie actuelle, ils seraient même tous les deux de grands fans de la rappeuse new-yorkaise.

"Mon ex a eu des problèmes avec Cardi. J'étais loyal envers elle. Mais tout va bien aujourd'hui."

6ix9ine apologizes to Cardi B over past beef https://t.co/52WCdDsvQr pic.twitter.com/A9wdkPjEl1 — HipHopDX (@HipHopDX) June 20, 2023

En parallèle, 6ix9ine vient de sortir un tout nouvel album de reggaeton, "Leyenda Viva". Tekashi n'y chante qu'en espagnol, rendant un bel hommage à ses racines mexicaines et portoricaines. On y retrouve aussi quelques featurings, notamment avec Lenier, la star cubaine. Un album qui lui permet en tout cas de rafraichir ses actualités pas toujours très élogieuses. Mais pas sûr non plus que ça parvienne à l'éloigner de ses habituels bad buzz...