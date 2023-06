Yusrisqua : son nouvel EP "RESTART" !

Yurisqua dévoile son nouvel EP intitulé "RESTART"

Yurisqua, le jeune rappeur de 22 ans originaire de Troyes, sort aujourd'hui son nouvel EP solo intitulé "Restart". Après avoir passé trois ans à apprendre l'art de la musique en autodidacte, il décide de passer à la vitesse supérieure, grâce à son label NCH Production qui mise sur le talent du jeune artiste. C'est de cette collaboration que naît l'EP "Restart", issu d'une semaine de travail en équipe dans la campagne isolée de Propiac, dans le sud de la France.

Dans cet EP de sept titres, Yurisqua aborde des styles jusqu'à présent inexplorés et nous invite dans un univers fort et singulier. Une direction artistique soignée mener par Deuzaaron qui amene une musicalité diversifiée et maîtrisée.

Dans "Restart", Yurisqua nous raconte les dernières années de sa vie au travers d'extraits d'une cassette par lesquels l'artiste nous prend par la main pour nous faire partager son aventure.

Le projet "Restart" est avant tout une réussite collective, où tous les acteurs ont joué un rôle important. Sammo, l’ingénieur du son a pris soin de mixer et masteriser l’intégralité du projet avec finesse et précision.

Un projet abouti, fruit d'une collaboration efficace ayant permis au rappeur troyen de révéler tout son potentiel artistique et de nous offrir une vision complète de son univers.

L’EP “Restart” est disponible sur toutes les plateformes depuis le vendredi 23 juin.