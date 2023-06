50 Cent devait clasher Jay-Z, Nas et Cam'Ron avant de changer d'avis

Il a reçu un coup de pression de Dr. Dre...

Dans son titre "Back Down" en 2003, 50 Cent s'en prend à Ja Rule et Murder Inc. Interviewé dans le cadre du 20e anniversaire du premier album de Fifty, "Get Rich or Die Tryin', l'un des producteurs du projet, Sha Money XL, a raconté que le rappeur avait voulu clasher beaucoup de rappeurs connus dans ce morceau avant d'être rappelé à l'ordre par Dr. Dre.

"Quand je suis arrivé à L.A. et que je l'ai joué, Dre a mis un filtre sur lui, genre, 'Calme toi frère. Attends, mon frère. Tu vas trop loin, mec", a-t-il déclaré. "On a dû le réenregistrer. J'ai encore la version où il est en train de s'énerver contre tout le monde."

Le producteur explique ensuite que la version originale de "Back Down" visait Kenneth "Supreme" McGriff, JAY-Z, R. Kelly, Nas, Cam'ron et d'autres. À la fin du morceau, il invitait également Dr. Dre à intervenir et à dire "fuck you" à la concurrence.

"Tu joues les gangsters et les durs/ Tu as dû oublier quand le réalisateur a crié "coupez"", aurait rappé 50 Cent sur la version originale, faisant référence au jeu de Cam'ron dans le film "Paid in Full" (2002).

Ne souhaitant pas aller trop loin dans le clash, Dre a finalement demandé à Fifty de refaire le morceau dans une version filtrée qui ne s'adresse qu'à Ja Rule et Murder Inc.

"Cette chanson était sombre, il était sombre, il était sombre, mon frère. Il s'en prenait violemment à ces rappeur", a poursuivi Sha Money XL. "Ce qu'il disait, c'était du genre 'Mec, tu ne peux pas dire ça, qu'est-ce que tu fais ? Il voulait s'en prendre à tout le monde, mec."

"C'est son outil de marketing - Fif a un outil de marketing dans la musique. Il sait comment faire des disques qui vont vous inciter à parler, à l'écouter (...) Je ne connais personne d'autre qui ait fait un disque sur le même thème. Dre avait des disques que d'autres avaient fait... Rakim ou D12. Celui-là, non. Il était frais. Frais. On est allés dans mon berceau et on a enregistré cette tuerie. Fif n'avait pas de filtre" ajoute le producteur.

