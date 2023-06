Stone Black et Alonzo "Kiffe La Life" !

La bombe urbaine de l'été est là : "Toit Ouvrant", la collab' de choc entre Stone Black et Alonzo !

Stone Black et Shootstar Music présentent leur nouveau titre "Toit Ouvrant" featuring Alonzo. Ce titre dynamique invite à lâcher prise et partir en voyage, avec des influences club qui transportent les auditeurs dans une ambiance festive et intemporelle.

Pour ce single inédit, deux piliers du rap marseillais se rencontrent sur une prod aux rythmiques enivrantes et percutantes. Alonzo et Stone Black ont composé leur escadrille aérienne avec des valeurs telles que l'ambition et le courage, et ce titre évoque leurs parcours jonchés de galères.

L'alchimie audacieuse entre les lyrics percutants et la prod aux notes électro plonge les auditeurs dans un hymne au kiffe et à la réussite, avec des escales ensoleillées et une célébration de la vie. Ce vol 2054 atterrit sur la planète Shootstar, où Stone Black a fondé sa marque de streetwear éponyme en 1996.

Ce feat affirme l'authenticité, les valeurs et la loyauté d'Alonzo vis-à-vis des artistes qui l'ont entouré tout au long de sa carrière, et de Stone Black qui a consacré ces dernières années à la musique et à la mode. « Toit Ouvrant » est plus qu'un simple single, il est le décollage d'un vol au long cours à bord du vol 2054 à destination du Shootstar.

Disponible sur toutes les plateformes de streaming depuis ce 23 juin, petit cadeau pour la fête de la musique, "Toit Ouvrant" est un titre à découvrir de toute urgence.

Découvrez “Toit Ouvrant” de Stone Black x Alonzo dès maintenant sur Générations :