Nouvelle Ecole : des candidats harcelés après l'émission

"On a reçu des messages t’as peur" a confié un candidat.

Invités dans un live Twitch de Lonni, plusieurs candidats de la saison 2 de "Nouvelle École" ont raconté les dessous de leur participation dans la série Netflix. C'est le cas de Maumau et Tchekly qui ont reçu de nombreux messages de haine à la suite de leur victoire contre WarEnd. "La vidéo Tik Tok qui a fait un million de vues, c’est un petit qui nous insulte de fils de p*te parce qu'on a éliminé WarEnd. On a reçu des messages t’as peur" ont révélé les rappeurs.

"Eh bande de fils de p*te pourquoi vous avez sorti WarEnd" ont également reçu les candidats. "Ceux qui ne croyaient pas forcément en nous et ils croyaient beaucoup en WarEnd, je pense ils pensaient sincèrement 'WarEnd il va les graille'" ont réagi LeDos ajoutant avec beaucoup d'objectivité que l'interprète de "No Signal" avait pourtant toutes les cartes en main pour les battre, "En vrai il était prêt".

"Le pire c’est Bayass"

Pour Bayass, même combat. "Le pire c’est Bayass" selon Arka qui a rappelé que l'artiste parisien originaire du 18ème arrondissement a reçu une vague de haine suite à son passage face à Niska, Shay et SCH : "Il m’a fait écouter des vocaux, j’étais traumatisé du message". "Je suis choqué des trucs qu’il reçoit" ajoute Lonni, "Je me dit : “Mais attends, c’est une émission, les gens sont épris du truc". "Les gens sont remontés" s'étonne aussi Maumau, "Comment tu peux avoir autant la haine à travers une émission juste parce qu’il a été pris lui et pas Nayra ? ". "Ce n’est pas de sa faute" souligne le rappeur de Seine-Saint-Denis.