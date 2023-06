PNL : découvrez des morceaux générés par une IA

Et la ressemblance est flippante.

Le sujet des IA est remis sur la table et cette fois-ci, il concerne PNL. Le compte Arborescence Noble a partagé deux extraits et le résultat laisse assez perplexe.

C’est à croire que tous les artistes vont y passer qu’ils soient français ou internationaux. Alors que les intelligences artificielles suscitent de nombreux débats en France et dans le monde, dans le milieu de la musique leur présence est de plus en plus notable. Il y a un mois par exemple, un feat entre Jul et Ninho avait été créé de toute pièce par une IA et le résultat avait bluffé un grand nombre de fans des deux rappeurs. Aujourd’hui, c’est au tour de PNL d’y passer.

Le compte Arborescence Noble a partagé sur Twitter, deux extraits de titres générés par une IA reprenant les voix de N.O.S et d’Ademo. Il faut l’avouer, le résultat est tout de même troublant. Il faut reconnaître que, comme l’ont fait remarquer certains internautes, le premier titre est moins réussi sur certaines sonorités, mais le deuxième en revanche, sème le doute. Il n’en fallait pas moins pour affoler la twittosphère. Les extraits cumulent désormais un demi-million de vues.

Si certains twittos ont été ravis du résultat et n’ont pas hésité à commenter qu’ils pourraient streamer sans problème les morceaux de l’IA, d’autres ne voient pas cette "expérience" d’un bon œil. En effet, malgré le silence du groupe qui n’a pas sorti d’album depuis 4 ans avec "Deux frères", certains préfèrent attendre encore plutôt que d’accorder le moindre crédit à une IA qui, en soit, n’égalera pas le talent des deux artistes. De plus, la question des droits des artistes se posent encore ici. Aux États-Unis Ice Cube avait déclaré poursuivre en justice tous ceux qui produiront des titres avec sa voix, grâce à une intelligence artificielle, il vaudrait mieux pour le responsable que PNL n’en fasse pas de même.