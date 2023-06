Gunna annonce son premier projet depuis sa sortie de prison

Et cela s'annonce compliqué.

Voilà un retour musical qui s'annonce compliqué. Non pas que Gunna a perdu son talent après plusieurs mois passés en prison, mais il a certainement perdu en buzz et crédibilité depuis qu'il a été accusé d'avoir passé un accord avec la justice américaine au détriment de Young Thug. Même s'il s'en est défendu, son accord existe bel et bien et les rumeurs ont fait le reste. Aujourd'hui, il revient à son métier, le rap, mais difficile de savoir comment son projet, "A Gift & A Curse", attendu ce vendredi 16 juin va être reçu, à la fois par le public et par ses pairs. Surtout, comme Tory Lanez l'a fait un moment, va-t-il se servir de cet album pour se défendre et expliquer sa position ? C'est déjà ce qu'il a fait sur son dernier single, "Bread & Butter", sorti un peu plus tôt ce mois-ci et qui n'a clairement pas déchainé les foules...