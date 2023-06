YNW Melly : ses streams explosent depuis le début de son procès

Il n'a jamais été aussi populaire.

YNW Melly traverse actuellement une sombre période, mais semble malgré tout réussir à en tirer du positif. Alors que son procès pour double meurtre s'est ouvert en début de semaine, le rappeur parait en effet assez serein. Pour cause, il est depuis quelques jours devenu sur les réseaux le centre de l'attention, au point même que ses streams ont explosé.

Par exemple, son morceau "Murder on My Mind" est parvenu à cumuler plus de 650 000 écoutes rien que sur les dernières vingt-quatre heures. Même chose pour son titre "Suicidal" qui a lui pris plus d'1,5 million de streams depuis l'ouverture du procès lundi. Des chiffres impressionnants qui témoignent de la fascination soudaine des internautes pour le rappeur de Floride. YNW Melly entretient d'ailleurs lui-même cet intérêt, puisqu'il n'hésite pas à faire la promotion de son propre procès sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, le rappeur protégé de Kanye West réclame en effet du soutien à ses fans, leur demandant même de suivre le live stream de son procès sur YouTube.

"Allez regarder et m'envoyer du soutien pendant le procès. Envoyez-moi vos prières."

Pour rappel, YNW Melly est accusé d'avoir assassiné en octobre 2018 deux de ses amis et associés, YNW Sakchaser et YNW Juvy. Selon la police, il leur aurait tiré dessus après une séance studio alors qu'ils étaient en voiture. Le rappeur clame de son côté son innocence et assure qu'ils ont été tué dans un drive-by. Il risque la peine de mort.