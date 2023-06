Nicki Minaj est la GOAT pour Lil Wayne

Et la rappeuse a réagi !

Si Lil Wayne est persuadé d'être le GOAT du rap américain, il est aussi d'accord pour partager ce statut avec une personne en particulier, Nicki Minaj. En interview pour le podcast All the Smoke de Showtime Basketball, le rappeur de la Nouvelle-Orléans est longuement revenu sur sa relation avec Nicki. L'occasion aussi de partager son opinion sur la rappeuse. Et quand on lui demande à quelle place il la mettrait dans le classement des meilleurs rappeurs de tous les temps, Lil Wayne est catégorique : personne n'est au-dessus d'elle.

"Je ne veux blesser personne, mais mec... Personne ne peut rivaliser avec Nicki ! Ils sont tous en-dessous."

Un peu plus loin dans cette interview, Lil Wayne s'est aussi exprimé sur les débuts de Nicki Minaj et Drake au sein de la Young Money. "Je ne pensais pas qu'ils deviendraient Drake et Nicki. J'étais plus impatient qu'eux de voir ce qu'ils deviendraient ! Ils se sont toujours appuyés sur la confiance que j'avais en eux." Des propos qui ont l'air d'avoir touché Nicki Minaj en plein coeur. Elle a en tout cas tenu à partager les images de l'interview sur Twitter, exprimant au passage son affection pour Lil Wayne. Love. Him. So. Much. pic.twitter.com/pJi0LNvvCn — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) June 12, 2023

Pour rappel, Lil Wayne vient récemment de terminer sa tournée "Tha Carter" aux Etats-Unis. Il travaille désormais sur le très attendu album "Tha Carter VI", en espérant que cette année soit la bonne !