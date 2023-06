Heuss l'Enfoiré annonce son prochain album

On connait la date, les feats, on vous dit ce qu'on sait.

Le parcours des rappeurs peut être parfois énigmatique. Certains mettent 10 ans à rapper dans l'ombre avant de tout péter, d'autres arrivent et brûlent tout au premier album, avant de se faire très discret les années suivantes. C'est un peu le cas de Heuss l'Enfoiré, qui avait choqué la France entière avec son album "En Esprit". Un savant mélange de textes kickés comme à l'époque de "BX Land", et de hits monstrueux comme "Les méchants", "Khapta", "Aristocrate" et quelques autres.

On attendait donc la confirmation du prodige signé chez Affranchis Music, le label de Fanso, avec un deuxième album. Un second projet qui a mis très longtemps à arriver, puisque "En Esprit" est sorti en 2019. Mais désormais, on y est ! Heuss a fait une annonce officielle via ses réseaux sociaux, dans laquelle il officialise le nom ("Chef d'orchestre"), la date de sortie, les featurings présents sur l'album ainsi que ce qui semble être la cover définitive. Pour la date, le rendez-vous est fixé pour le 30 juin 2023, dans à peine quelques semaines.

Le timing estival de la sortie peut être un bon moyen pour tenter de faire le hit de l'été, le morceau dont tout le monde se souviendra, et on sait que Heuss l'Enfoiré sait le faire. Sur le projet, on le retrouvera en compagnie de Gazo,Ninho, Nyma, Soolking, et Wejdene. On espère cependant que le rappeur laissera une petite place au Heuss version BX Land qui a le don pour brûler des micros en y racontant de très sales histoires, avec son style si particulier. En tout cas on a hâte de voir ce qu'il nous réserve, et vous?