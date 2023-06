Gunna affirme ne pas être une balance dans son nouveau morceau

Il dément également avoir clashé Lil Baby.

Attendu au tourant. C'est l'expression qu'on peut utiliser ici concernant Gunna, qui a eu une actualité un peu mouvementée ces derniers mois. Le jeune prodige d'Atlanta, signé chez YSL depuis 2016 avait tout pour tout casser, et il avait d'ailleurs bien commencé à faire pleuvoir les disques d'or et de platine sur ses albums et ses mixtapes. Parrainé par Young Thug, tout se passait bien pour le jeune artiste, jusqu'à ce que tous les membres du label YSL soient arrêtés, accusés de nombreux crimes en bande organisée. Et que Gunna ressorte de prison en premier...

Vous le savez, le public, mais aussi les rappeurs, sont très suspicieux lorsqu'ils voient des gens sortir très rapidement de prison, surtout quand les faits reprochés sont graves. Accusé d'être une balance, Gunna a dû nier à de nombreuses reprises. Mais cette fois, il est de retour en musique pour régler ses comptes. Le rappeur vient en effet de dévoiler son single "Bread & Butter", sa première nouveauté depuis qu'il est sorti de prison.

Dans le morceau, il affirme ne pas être une balance et n'avoir pas collaboré à aucune reprise avec les autorités. Il affirme également que ce sont les avocats et le procureur qui se sont livrés à des manipulations de l'opinion publique en tentant de semer la discorde entre les différents membres de YSL (ça s'est déjà vu, des juges et des procureurs qui libèrent untel pour mettre la pression sur les autres accusés afin qu'ils passent à table).

Les fans ont déjà commencé à disséquer les lyrics, et pour eux, ce morceau est quasiment un diss-track envers Lil Durk et Lil Baby. Mais Gunna a lui-même affirmé, en commentaire sur ses réseaux, que c'était complètement faux, en ce qui concerne Lil Baby. Au sujet de Durk, on a plus de doute, vu comment ce dernier a été agressif avec lui ces dernières semaines.