Freeeze Corleone : découvrez la signification de son partage de coordonnées GPS

Le rappeur du 667 fixait bien un rendez-vous.

Il y a quelques jours, Freeze Corleone écrivait un message énigmatique sur les réseaux sociaux. En effet, celui-ci ne contenait que des coordonnées géographiques au point 48° 53′ 23.39″ N 2° 23′ 20.99″ E. si la réponse doit logiquement arriver demain, on en a déjà un élément. On rappelle que ces coordonnées GPS se situe dans le Parc de la Villette, à Paris, tout proche du Zénith de Paris. Et pour cause ! Le 667 s'y produira le 24 novembre 2023 avant de laisser la place à son chef de file, Freeze Corleone, le 24 novembre. C'est le rappeur et son équipe lui-même qui ont mis fin à l'attente sur les réseaux sociaux.