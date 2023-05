Nouvelle Ecole saison 2 : découvrez le nom du gagnant

Il vient d'être révélé.

Ça y est la saison 2 de "Nouvelle Ecole" vient de livrer son verdict. Ils n'étaient plus que quatre à pouvoir encore espérer accrocher la victoire, Lpee, Yuz Boy, Coelho et Dau. Et c'est finalement Yuz Boy qui remporte le concours et par là même les 100 000 euros.

Pour Lpee, le suspens n'a pas duré longtemps puisqu'il a été éliminé aux portes de la finale comme SCH l'a annoncé après délibérations avec les autres jurés, Niska et Shay qui, elle, déclarait :

"On a envie d'avoir une belle finale, mais surtout on a envie d'avoir un beau gagnant."

Les trois derniers rappeurs en lice avaient alors pour mission de se rendre en studio avec l'exigeant programme de créer un tube. Ni plus ni moins. Ils étaient épaulés dans leur tâche par des professionnels. Dau a ainsi travaillé avec Noxious et a livré le morceau "Finale". Coehlo a fait équipe avec Zeg P et a balancé "AMF". Enfin, Yuz Boy a collaboré avec 2K et a livré le titre "Yafama". Ensuite, ils sont montés sur scène à tour de rôle afin de performer leurs nouveaux titres et passer une dernière fois devant le jury.

Et, à a ce jeu, c'est Yuz Boy qui était déclaré vainqueur de la saison 2 de "Nouvelle Ecole". Découvert par Niska lors des auditions dans l'Essonne, c'est le Charo en personne qui lui a annoncé le verdict.

"Il y a eu du chemin depuis Evry, on a pu découvrir un vrai talent brut, on a pris du plaisir sur chacun de tes prestations. (...) Tu as proposé des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir."

Le jeune artiste de 23 ans lance ainsi sa carrière de la meilleure des manières et son titre "Yafama" est d'ores et déjà disponible sur les plateformes de streaming.

Big Up à Dau et Coehlo pour leurs très bons parcours.