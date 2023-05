Booba s'embrouille avec ses anciens protégés Dala et Bilton

Ça gronde au 92i.

Le label de Booba fait désormais face à des départs. Ce sont Dala et Bilton qui ont décidé de se lancer dans de nouvelles aventures. Si certaines tensions semblent exister, le Duc s’est exprimé en vidéo pour mettre les choses au clair.

Alors que ses clashs avec Rohff ou encore Gims semblent lui prendre beaucoup de temps, Booba consacre désormais ses réseaux à une autre sorte de problèmes. Ses pirates Dala et Bilton quittent le label 92i pour partir vers de nouveaux horizons. Kopp ne sera donc plus leur producteur. Concernant Dala, la raison n’est pas vraiment claire, mais pourrait être liée aux récentes tensions qui sont apparus au sein du label et au coup de gueule de Gato. En effet ce dernier accuse son comparse d’être "un batteur de femme" après qu’une bookeuse ait accusé l’artiste de violences. B2O avait déclaré vouloir éclaircir toute cette affaire.

Si les choses sont donc assez floues vis-à-vis de Dala, elles le sont beaucoup moins en ce qui concerne l'interprète de "Marlo", signé au 92i depuis 3 ans. Depuis l’annonce du départ des deux rappeurs, sans parler du fait que les deux aient unfollow Booba sur Twitter, les spéculations vont bon train. Entre questionnements, surprises et désarroi, les fans veulent des réponses et Booba leur en a donné, concernant principalement Bilton. Sur Twitter, il a partagé une vidéo explicative, histoire de faire taire les rumeurs :

"Je vois du Bilton par-ci, du Bilton par-là. On va faire court, avant que tout le monde raconte sa fable, puisqu’il n’y en a pas vraiment. C’est parti sur des énigmes. Bilton n’est pas satisfait du travail qu’on a fait pour lui en tant que producteur. Tout simplement, il estime qu’on n’a pas assez fait pour lui donc humainement ça s’est mal passé. Donc nos chemins se séparent. C’est tout. Fin".

Il termine :

"Souvent les artistes ont tendance à prendre les producteurs pour responsables de leurs échecs ou leur petit résultat, mais ce n’est pas forcément le cas. Donc force à lui, force à eux".

Booba parle de Bilton pic.twitter.com/6NC326szcy — ZERAP (@ZERAP_) May 30, 2023

Les choses ne semblent donc pas si dramatique que ça, au premier abord, néanmoins, les derniers tweets de Booba laissent quand même planer le doute :

Cette histoire est loin d’être terminée.