Travis Scott tourne un clip dans le stade de Nice

"Utopia" arrive !

On a jamais été aussi près d'avoir de la nouveauté de la part de Travis Scott ! Il semblerait en tout cas que le rappeur de Houston soit en pleine préparation d'un nouveau single, comme en témoignent quelques images relayées ce week-end sur les réseaux sociaux. On y voit Travis en pleine tournage de clip... à Nice. C'est donc le Sud de la France que le rappeur a choisi pour illustrer l'un de ses prochains titres, plus précisément le stade de l'Allianz Riviera.

🚨 TRAVIS SCOTT ÉTAIT À NICE HIER POUR LE TOURNAGE DE SON PROCHAIN CLIP !



Il a tourné dans le stade l’Allianz Riviera 🇫🇷



pic.twitter.com/aIdhgTjVvJ — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) May 28, 2023

S'il n'est pas forcément étonnant de voir Travis Scott sur la Côte d'Azur en cette période de festival de Cannes, il est d'autant plus improbable de le voir clipper dans un lieu pareil. C'est en tout cas la preuve que les choses avancent et que son très attendu prochain album "Utopia" ne devrait pas tarder à arriver, plus de cinq ans après "Astroworld".

Certains fans en sont même arrivés à la conclusion que le projet sortirait le 23 juin prochain, comme le laisse penser certains indices disséminer sur les réseaux sociaux. Mike Dean, producteur et ingénieur du son s'amuse lui-aussi à teaser les internautes, laissant entendre que l'album contiendrait 24 morceaux inédits. De son côté, Travis Scott n'a pour l'instant rien démenti et encore moins confirmé. Toutes ces informations restent donc à prendre avec des pincettes !