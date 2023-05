Nouvelle Ecole : encore des polémiques

Niska a été clashé fort sur Twitter.

Cette année, la deuxième saison de la série "Nouvelle Ecole" est clairement digne d'un octogone. Sur Twitter, les jurés mais aussi les candidats n'échappent pas aux avis souvent sans pitié des internautes, qui n'hésitent pas à les clasher sur leurs choix ou leurs prestations. Après Crystal et ses grimaces face à Shay, c'est Vadek qui a eu droit à son règlement de comptes sur les réseaux sociaux. Ayant crié "Vous allez voir !" lors de son passage, il a finalement tenu à s'expliquer via un communiqué :

"Clairement, ma prestation était à des années-lumière de ce que je voulais et me devais de proposer, écrit le rappeur. Ma réaction ne représente vraiment pas la personne que je suis dans la vie de tous les jours. Il y avait beaucoup de frustration et aussi une grande envie de montrer sur quoi je travaillais depuis tellement de temps. Je vois tous les messages, positifs comme négatifs. Ça fait partie du jeu, on est ensemble les reufs ahaha"

Cette année est d'ailleurs riche en talents. D.A.V a d'ailleurs déjà enregistré un morceau avec Damso et a collaboré avec Roméo Elvis dès 2019, via le titre "Paranoïa / Hood" et Slkrack, originaire de Porte de la Chapelle est signé sur le label Frémont & Co de Doums. Il a déjà fait des featuring avec SDM, Zed, Stavo, Isha et Edge. Warend a aussi été en première partie de Josman et BigFlo & Oli.

Les choix du jury ne plaisent pas toujours aux internautes qui ne se privent pas de le dire haut et fort, nhésitant pas à clasher sans scrupules Shay, Niska ou SCH. S'ils se sont amusés de la performance de Ledos et Warend, ils ont surtout taillé Niska pour ses décisions. "Niska on va jamais te pardonner pour warend,PIRE JURY DE L'HISTOIRE", "Vraiment reviens pas la prochaine saison t’es inutile, éteint, démodé, sans culture Niska faut vraiment le virer du jury" peut-on d'ailleurs lire sur Twitter.