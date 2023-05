Quavo parle de son nouvel album "Rocket Power" : "c'est ma thérapie"

Le projet est dédié à TakeOff

Quavo a pris la parole concernant son nouvel album solo, "Rocket Power". Il a expliqué que TakeOff en était le carburant et l'inspiration et que le projet lui était entièrement dédié. Sur Instagram, il a écrit un message franc et sincère aux fans sur son état émotionnel lors de la création de ce projet après la mort de TakeOff. Il a aussi révélé la pochette très sobre du projet.

"Rocket Power The Album arrive bientôt", . "Cet album est pour le Rocket, nos vrais fans et c'est aussi ma thérapie. Cet album est le reflet fidèle de ce que je ressens en ce moment. Parfois je suis bien, parfois je suis déprimé, parfois je suis déçu, parfois je m'effondre mais je retrouve TOUJOURS de la force. Je sais que tout ne va peut-être pas bien en ce moment, mais Rocket m'a montré un moyen d'arranger les choses ! Le Rocket Power me permet de continuer. Le Rocket Power me donne du carburant. Le Rocket Power nous aidera tous à surmonter tout ce que nous traversons."