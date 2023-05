Booba est "un rimeur hors pair" selon Lino

Un vrai beau compliment.

Quand on parle de Booba ces derniers temps, c'est plus souvent pour évoquer ses clashs avec Hanouna, sa lutte contre les influenceurs, ses problèmes de concert au Maroc, Maes, Gims etc, etc. On ne parle pas souvent du Duc pour de de la musique. On ne rappelle jamais ou presque à quel point c'est l'un des meilleurs rappeurs français à la longévité incroyable. Lino, pourtant pas le dernier à savoir manier la plume, n'a pas hésité à redire combien il admirait les qualités d'écriture de Booba au cours de l'émission "Clique" que Mouloud Achour a consacré aux frères d'Ärsenik pour leur collaboration si attendue avec Lacoste.

Sans calcul, sans prendre de gants, sans honte mais avec sincérité et honnêteté, Monsieur Bors a donc parlé de l'écriture de Booba. Pour ceux qui auraient oublié, les deux rappeurs ont partagé le titre “Temps Mort 2.0” sur l'album "D.U.C.". C'était la deuxième fois que les deux poids lourds partageaient le micro avec “Première Catégorie”, track du premier album de Lino, "Paradis Assassiné". Mais c'est surtout le second qui a marqué les auditeurs, une évidence pour Bors tant le niveau lyrical est élevé !

"C’est un des rimeurs hors-pair qu’on a en France. C’est un des meilleurs. Il a sorti des punchlines de malades, je peux t’en balancer plein. Souvent t’as des gens qui viennent te voir : “Qui a gagné le match ? Ah il l’a tué !” Si je vois un Nas et Jay-Z je suis comme un dingue. Je me dis : “Putain qu’est-ce qu’ils vont faire les mecs ?” C’est ça qui m’intéresse, c’est pas qui a tué qui. C’est pas un truc de gladiateurs de merde, j’en ai rien à foutre moi."

Vrais reconnaissent vrais, rien à dire de plus...