Lil Durk traite Gunna de balance et relance la polémique

On ne risque pas de les revoir collaborer de sitôt...

Si Gunna pensait pouvoir faire sereinement son comeback après son passage en prison il y a quelques mois, il semblerait que Lil Durk ne soit pas du même avis. Invité sur le podcast Off The Record de DJ Akademiks, le rappeur de Chicago s'est en tout cas permis de donner son avis sur toute l'affaire YSL. Pour lui, il n'y a qu'une seule personne à blâmer pour la descente aux enfers de Young Thug et tout le label Young Stoner Life : Gunna.

"Le mec a parlé. Il aurait dû y aller et fermer sa bouche. [...] Si tu es un rat, tu es un rat. [...] Et je le dis face caméra, si tu es un rat, je te déteste, parce que j'aime [Young Thug]."

Lil Durk believes Gunna snitched on Young Thug: "You should’ve kept your mouth closed" https://t.co/52WCdDsvQr



Via: @OffTheRecordHD pic.twitter.com/I8OM76tMKp — HipHopDX (@HipHopDX) May 22, 2023

Une prise de position assez claire qui ne risque pas de plaire à Gunna, lui qui s'acharne pourtant à répéter qu'il n'a balancé personne. Lil Durk nous confirme en tout cas qu'il ne souhaite plus avoir affaire avec le rappeur d'Atlanta et ce malgré leur collaboration très réussie sur "What Happened To Virgil" l'année dernière. Et la déception de Lil Durk ne s'arrête pas là, puisqu'il dévoilait il y a quelques mois l'extrait d'un diss-track contre Gunna. Un morceau qui sera peut-être à retrouver sur son prochain album "Almost Healed" dont la sortie est prévue pour ce vendredi 26 mai. On attend aussi de voir quelle sera la réponse de Gunna à ces nouvelles accusations !