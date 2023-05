Travis Scott : ce que l'on sait sur "Utopia"

Une date de sortie le 23 juin 2023 ?

C'est un peu le serpent de mer actuel : quand va sortir le nouvel album de Travis Scott, "Utopia" ? A priori, cela devrait être avant l'été mais le rappeur n'a rien annoncé officiellement. Il sème à la fois le doute et le mystère. Il faut dire qu'après le drame d'Astroworld, il a dû prendre le temps de faire retomber la pression autour de lui et de s'occuper des victimes avant de se remettre sérieusement à la musique. Il est assez expérimenté pour savoir qu'il est très attendu et qu'il ne va pas avoir le droit à l'erreur. Alors, il prend son temps et c'est comme s'il jouait à cache-cache avec nous, distillant (lui ou son entourage), çà et là, des informations sur la sortie de ce si attendu nouvel album. On a essayé de résumer ce que l'on sait.

Tout a débuté ou presque avec cette photo. On y voir son garde-du-corps portant une mallette estampillée "Utopia". Elle était reliée au poignet du bodyguard par une chaîne et une menotte. Il semble donc que Travis Scott voyage avec son album et une protection rapprochée. Selon les médias américains, il aurait fait écouter "Utopia" à quelques VIP triés sur le volet comme les joueurs de l'équipe de baseball de Houston, les Astros mais aussi Kevin Durant ou encore Lebron James.