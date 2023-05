Jul x Ninho : une IA crée le feat de rêve de toutes pièces

Le résultat est bluffant.

Devenues incontournables dans tous les domaines qui touchent aux technologies, les intelligences artificielles sont en plein essor et continuent d'épater la planète à chaque nouvelle étape franchie. Ces IA sont désormais omniprésentes, pour analyser des données notamment, ou encore, comme Chat GPT, pour s'enrichir en discutant avec des centaines de millions d'êtres humains et apprendre d'eux. On commence doucement à se rapprocher des scénarios flippants de certains films de science fiction, comme "Terminator" à l'époque.

Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est le travail que les IA arrivent à faire dans la musique. En effet, depuis quelques mois, la hype autour des IA est folle, un rappeur numérique avait même était signé en maison de disques. Mais surtout, les IA peuvent créer de toutes pièces des morceaux en imitant les artistes quasiment à la perfection. On a pu le voir avec Drake notamment, copié à de nombreuses reprises par les IA. Cette semaine, c'est au tour de Jul et Ninho d'inspirer les robots.

Les deux artistes ont collaboré à 3 reprises dans le passé et leurs feats ont dû inspirer les IA dans leur création. En tout cas le résultat est bluffant, le Ninho virutel fait vraiment du Ninho et le Jul virtuel est très fidèle à ce qu'il fait en réalité. Même les textes collent bien avec ce qu'ils proposent le reste du temps. Bien qu'impressionnant, ce featuring inventé a de quoi soulever pas mal de questions, au niveau des droits d'auteur, mais aussi d'ordre plus philosophiques. Doit-on laisser faire les machines en toute liberté, au risque de se retrouver dans un scénario catastrophe... ?