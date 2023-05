Beyoncé en feat avec Kendrick sur "America has a Problem - Remix"

Une connexion 5 étoiles.

Beyoncé reste au coeur de l'actualité, qu'elle sorte ou pas de nouveaux morceaux. On avait notamment beaucoup parlé d'elle il y a quelques semaines lors de l'annonce de son passage à Paris lors de sa grande tournée mondiale. Elle se produira sur scène dans la capitale le 26 Mai prochain, mais aussi à Marseille le 11 juin. Comme toujours, la chanteuse fait preuve d'un timing parfait, puisqu'elle vient de dévoiler un tout nouveau morceau qui, on l'espère, sera lui aussi joué sur scène lors de son passage.

Mais il ne s'agit pas de n'importe quel morceau, il s'agit d'une collaboration 5 étoiles avec un des plus grands artistes du moment : Kendrick Lamar. Le rappeur, fraîchement parti de TDE, est venu prêter main forte à Queen B pour le remix du morceau "America has a problem". Il s'agit de la troisième collaboration entre les deux artistes, et le morceau d'origine était présent sur le dernier album de Beyoncé, "Renaissance".

Pour ce qui est des paroles, on a pas mal d'egotrip (notamment Kendrick, qui affirme que l'intelligence artificielle doit encore s'entraîner si elle veut le copier), mais aussi quelques punchlines qui dénoncent. Le visuel du morceau, le drapeau américain avec plein de petites balles rouges, blanches et bleues, est d'ailleurs assez symbolique. Pas forcément le morceau qui marquera le plus les esprits pour les deux artistes, mais ça fait plaisir de les voir continuer à tenter des choses nouvelles. Qu'en pensez-vous?