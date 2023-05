Rihanna partage de nouveaux clichés en “l'honneur de sa première grossesse”

À l’occasion des un an de leurs fils, la chanteuse et Asap Rocky ont récemment partagé des clichés inédits de leur nouvelle vie.

Quelques heures, après que son compagnon A$AP Rocky ait partagé des photos de famille à l'occasion des un an de leur premier enfant, c'est maintenant au tour de l'heureuse maman, Rihanna, de dévoiler des clichés de sa première grossesse.

Avant d'embrasser son nouveau rôle ne tant que maman poule l'interprète d"Umbrella" s'était prêtée à une série de photos à l'occasion de cette première grossesse. Intitulée "Rub on ya titties" la chanteuse barbadienne a, cette nuit, dévoilé pour la première fois cette collection de photos inédites datant maintenant de plus d'un an ! En légende, la créatrice de Fenty Beauty s'est exprimée sur cette première expérience, comblée par l'arrivée de son premier fils RZA.

“En l'honneur de ma première grossesse, embrassant la maternité comme un g et la magie que ce corps a créé ! Bébé RZA... il est là sans se douter à quel point sa maman est folle de lui ou à quel point il va me rendre obsédée".

Si la famille semble épanouie, elle ne devrait plus tarder à s'agrandir en effet pour ceux qui l'auraient loupé la chanteuse et le rappeur attendant leur deuxième enfant. Si l'interprète de "Diamonds" s'était récemment présentée au SuperBowl avec un ventre bien rebondi le nouveau-né ne devrait plus tarder à montrer le bout de son nez. Comme à son habitude, le couple reste très mystérieux sur cette nouvelle naissance. Aucune information n'a été révélée sur le sexe de leur second enfant et à en croire le temps qu'il nous aura fallu pour découvrir le nom de leur premier-né, on peut encore patienter !